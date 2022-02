- PID Games : découvrez la liste des jeux et leurs démos !

Publié le Mardi 22 février 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Quelques belles choses...

Mari and Bayu - The Road Home

Bibots

Cassiodora

Fireball Wizard

Ruggnar

Hellslave

Roto Force

A l'occasion du Steam Néo Fest, l'éditeur PID Games dévoile son listing de jeux à paraître dans le courant de l'année, sur la plateforme de téléchargement.Vous pourrez aussi, durant cette semaine, tester les jeux grâce aux démos proposées. Vous pourrez aussi communiquer avec les développeurs et voir des vidéos des jeux.Et il y a quelques petits titres sympathiques, la preuve :Jeu nouvellement annoncé, il s'agit d'un jeu d'aventure et de plateforme en coop au plus profond de la nature.Shoot de type roguelite, dans lequel vous alternez avec deux personnages.Shoot'em up à ambiance fantasy dans lequel vous allez affronter de nombreux et puissants boss.Jeu de plateformes proposant 4 modes et plus de 40 niveaux.Jeu de plateformes sans ennemi, mais avec de nombreux pièges à éviter...Dungeon crawler ambiance Dark Fantasy dans lequel vous allez combattre une horde de démons qui se répand sur Terre.Jeu de tir dualsticks, dans un monde en rotation...