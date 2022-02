- The Last Oricru s'offre une démo

Publié le Mardi 22 février 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Plein le cru

Action-RPG prévu sur PC, PS5 et Xbox Series en 2022, The last Oricru ne sera proposé qu'en version dématérialisée. Pas de boîboîte pour ceux qui aiment les beaux objets, juste du Giga à télécharger.Et vous pouvez commencer dès maintenant, puisque pour le Steam Néo Fest, les développeurs ont mis à disposition une démo sur PC.A retrouver sur la page Steam du jeu.Pour rappel, The Last Oricru raconte l'histoire d'un Mister ou d'un Miss Freeze, aventurier ou aventurière congelé(e) pendant plus de 3 siècles et qui se réveillet au Royaume de Wardenia, en proie à une guerre civile impitoyable.