Freaks Out : les monstres contre les nazis

Publié le Mercredi 23 février 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Sylvain a été coupé au montage

Nouveau film de Gabriele Mainetti, à qui l'on doit le film "On l'appelle Jeeg Robot", Freaks Out nous envoie dans un cirque de "monstres", ces fameux "Freaks" qui ont fait la gloire d'une certaine idée des arts du cirque d'antan.Matilde, Cencio, Fulvio et Mario sont quatre de ces phénomènes de foire, dirigés par Israel, le propriétaire du cirque et véritable papa poule avec ses artistes. Nous sommes en 1943. Rome tombe sous l'occupation nazie. Israel va tenter d'organiser la fuite de ses ouailles vers l'Amérique. Mais quand il disparaît, les Freaks se retrouvent livrés à eux-mêmes, dans un monde qui ne leur offre aucune place...Le film sort le 30 mars au cinéma. Et ça a l'air chouette.