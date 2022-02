Red Bull Immersion : soirée Cyberpunk 2077

Publié le Jeudi 24 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Craquez votre billet d'entrée

La boisson de merde à la saveur chimique immonde qu'adulent les handicapés du bon goût et les ratés du palais, persuadés que c'est "trop hype" d'en boire, a cela, au moins pour elle, qu'elle remue les choses en termes d'animation, que ce soit d'animation sportive ou festive.Red Bull, puisque c'est bien de cette marque dont on parle, organisera une soirée Cyberpunk 2077 le 8 mars prochain.Ça se déroule à la Machine du Moulin Rouge, à Paris. Le lieu sera rhabillé pour l'occasion en décor façon Night City, mais sans les bugs.Sur place, les participants pourront participer (c'est le principe même d'un participant, ça participe) à de nombreuses activités : quêtes, défis, jeux...Il faudra venir costumé et vous pourrez gagner des "upgrades" de vos costumes (de nouvelles pièces, quoi), des cadeaux, des goodies et même discuter avec des personnages sortis du jeu.A vous de gagner votre sésame pour participer à cette soirée. Et pour ce faire, il faut aller sur le site Red Bull Immersion 2021 : Sauras-tu hacker l'intranet ? et suivre les instructions.Le plus drôle ? La première visite sur le site... a fait planter mon explorateur Internet. CD Projekt, derrière ce partenariat, semble donc avoir prévu un parcours très fidèle à l'univers de son jeu...