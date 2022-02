- Frightence, un jeu d'horreur sur consoles

Publié le Jeudi 24 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Fuyez...

Frightence est un petit jeu, court, en vue subjective, qui vous place dans une ambiance terrifiante. Le jeu sort le 9 mars sur Xbox One et Xbox Series, le 10 mars sur Nintendo Switch et le 11 mars sur PS4.Dans le jeu, vous incarnez le concierge de l'Apartment#17, qui n'est pas un appartement, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, mais une résidence où de nombreuses et terribles légendes sont nées... Et vous allez vous rendre compte qu'elles ont peut-être un fond de vérité.Prêt pour flipper ?