- Destiny 2 : La Reine Sorcière est disponible

Publié le Mercredi 23 février 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Défoncez l'arène

Destiny 2 : La Reine Sorcière est désormais disponible. On vous le rappelle, ce nouveau DLC vous pousse à faire face de nouveau à l’inconnu et à affronter la terrible Couvée lumineuse de Savathûn.Au menu, pas mal de nouveautés. Nouveaux ennemis inédits, nouveau monde... les gardiens pourront même forger, pour la première fois, leurs propres armes grâce à un système de crafting. Et un nouveau type d'armes, le glaive, sera ajouté aussi.On vous laisse découvrir la vidéo de lancement.