PlayStation Plus : les jeux gratuits de mars

Publié le Jeudi 24 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Plus d'une corde à son Ark

Ark : Survival Evolved

Ghost of Tsushima Legends

Ghostrunner

Team Sonic Racing

Toujours dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus, Sony PlayStation vous offre une nouvelle fois des jeux gratuiits. On vous en rappelle le fonctionnement, qui est encore et toujours le même : il faut être abonné et les valider chaque mois. Ils resteront dans votre bibliothèque tant que vous resterez abonné (sinon, vous les perdez et si vous vous réabonnez ensuite... vous les retrouverez à nouveau).Ce mois-ci, voici les jeux offerts :Ces jeux seront disponibles du 1er mars au 4 avril.