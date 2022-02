- MotoGP 22 annoncÃ© pour le 21 avril

Publié le Vendredi 25 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Pneu manie

Milestone et Dorna Sports S.L ont annoncé la sortie de MotoGP 22 pour le 21 avril prochain. Il est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Plusieurs nouveautés sont prévues sur cet opus. Nine est un nouveau mode de jeu qui permettra de revivre la saison 2009 : plus de 50 minutes d’images originales issues de la saison 2009 via notamment un documentaire commenté par Mark Neale. Durant ce mode, les joueurs incarneront des pilotes légendaires tels que Rossi, Pedrosa, Stoner et Lorenzo.Ajoutez un tuto revisité, la MotoGP Academy pour permettre de s'améliorer ou, pour les novices, de se familiariser avec le jeu, des circuits mieux modélisés, la gestion de la température des freins et des pneus, la déformation des pneus, un système de réglage de la hauteur ou encore un système de suspension retravaillé...Plus de 120 pilotes, plus de 20 circuits et plus 70 pilotes historiques et leurs motos seront inclus.