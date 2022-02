- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de mars

Publié le Vendredi 25 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Super bol

Madden NFL 22

Surviving Mars

Crypto Against All Odds

looK INside

Pesterquest

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

The Stillness of the Wind

Red Dead Online

PUBG: Battlegrounds

Legends of Runeterra

Grand Theft Auto Online

Dead by Daylight

DOOM Eternal

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné.Ce mois-ci, ce sont 7 jeux qui vous sont offerts :Plus du contenu en jeu pour :