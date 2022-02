- Airoheart nous offre un nouveau teaser

Publié le Vendredi 25 février 2022 à 10:40:00 par Julia Bourdin

Un jeu qui semble avoir du cœur

Airoheart, développé Pixel Heart Studio et édité par SOEDESCO, nous dévoile aujourd’hui une nouvelle vidéo sur la terre colorée et magique d’Engard. Ce jeu qui se veut hautement narratif raconte l’histoire du bien-aimé héros Airoheart qui doit se lancer dans une grande aventure pour vaincre un sorcier maléfique, qui semble être nul autre que son frère, et restaurer la lumière sur le monde.Airoheart devra dominer séquences de combat, de plateformes et d’énigmes pour sauver Engard tout en démêlant ce conte de trahison, de tragédie et de rédemption.Bref, tout un programme qui personnellement me tente bien.Dès aujourd’hui d’ailleurs et jusqu’au 24 mars, les participants à la bêta fermée et ceux ayant aidé à financer le jeu sur Kickstarter peuvent accéder au jeu afin de donner leurs retours.Si vous êtes intéressés, vous pouvez dorénavant ajouter Airoheart à votre liste de souhaits sur Steam. J’ai hâte d’en savoir plus !