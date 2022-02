- La démo de Card Shark est disponible sur Steam

Publié le Vendredi 25 février 2022 à 11:30:00 par Julia Bourdin

L’argent n’a pas d’odeur, mais une démo !

Le jeu de cartes développé par Nerial et édité par Devolver vous permet dès maintenant de découvrir sa démo sur Steam Dans la société française du 18ème siècle, vous devrez jouer (et surtout tricher) pour atteindre le sommet. Devenez un maitre du bluff en construisant votre jeu et votre victoire de toutes pièces ; des mélanges pipés à l’échange de mains en passant par de fausses mises et bien plus ! Vous pourrez alors utiliser vos gains mal-acquis pour acheter votre ascension dans le monde très fermé des tables aux mises rocambolesques.Amis tricheurs de tous bords, frustrés de vous être faits choppés en sautant des cases au jeu de l’oie ou en pillant la banque du Monopoly, ce jeu est fait pour vous.Pour ma part, ne m’étant toujours pas remise d’une défaite aux 7 familles à la suite d’une triche éhontée de la part de mon frère, je passe mon tour. Trichez bien et surtout ne vous faites pas prendre !