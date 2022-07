- Astérix & Obélix XXXL – Le Bélier d’Hibernie dévoilé

Publié le Vendredi 8 juillet 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

Oh chic, des Romains !

Microids as annoncé la nouvelle aventure de nos gaulois preférés: Astérix & Obélix XXXL - Le Bélier d'Hibernie. Le jeu devrait sortir en automne 2022, sur PC, Mac, PS4 et PS5, et Xbox one et Xbox Series.Ce nouveau jeu d'Action Aventure/Beat'em up vous fera vivre l'aventure d'Astérix et Obélix en Hibernie (ancien nom d'Irlande) pour retrouver le bélier adoré du chef Irishcoffix. Vous aller devoir envoyer valser plein de romains, mais la toute nouvelle recette de potion magique de Panoramix va vous faciliter la tâche! Le jeu sera également jouable en multijoueur local, jusqu'à 4 joueurs.Découvrez ici le teaser du jeu: