La galerie de Kim

Publié le Jeudi 7 juillet 2022 à 16:30:00 par Julie Kim Guenego

Jamais deux sans trois

Bonjour! Avec la news de la switch OLED Splatoon 3, j'ai décidé de faire une illustration dans un style similaire au jeu, c'est pas dans mon habitude de dessiner sans line mais je suis satisfaite. Je vais tenter d'expérimenter différents styles dans les jours qui viennent! D'ailleurs, ma soeur et moi on est de grandes fans alors le troisième jeu est deja précommandé hehe :P On a déjà deux switchs mais la nouvelle me tente vachement (゚ ー゚ ;Bref, à plus!