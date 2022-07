DOOMBLADE, nouveau Metroidvania

Publié le Jeudi 7 juillet 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

Découpage de démons au menu







Autre jeu édité par Iceberg Interactive et presenté à la Gamescom, j'ai nommé DOOMBLADE, un Metroidvania 2D, sortie sur PC prévue "quand les chaînes seront brisées" selon la page Steam Dans DOOMBLADE, vous incarnez une jeune... fille? nommée Gloom Girl. Cette dernière trouve la DOOMBLADE, une épée dotée de conscience et voulant se libérer de ses chaînes apres des siècles en captivité. Ces deux personnages vont unir leur forces pour détruire les Dread Lords et récuperer les pouvoirs du Void. Les joueurs vont devoir trouver les statues des anciens dieux, pour permettre à DOOMBLADE de retrouver sa force d'antan.La date de sortie n'est pas encore définie, mais vous pouvez mettre le jeu sur votre Wishlist Steam.