Mari et Bayuu The Road Home, un nouveau platformer

Publié le Jeudi 7 juillet 2022 à 11:40:00 par Sara Brugioli

Petits mais vaillants

Le studio norvégien Skinny Bandit as annoncé son nouveau jeu, un platformer 2D du nom de Mari et Bayuu the Road Home. Publié par PID Games et disponible sur Steam le 19 Juillet.Dans cette aventure au style graphique impressionant, vous avez le choix, en solo, d'incarner Mari ou Bayuu, une fourmi et une luciole ayant chacune leur propre style de gameplay. Explorez le monde autour de vous, surfez sur le vent à l'aide des feuilles ou exploitez les pouvoirs de Bayuu. Explorez le monde sous la perspective d'une fourmi, où chaque chose plus grande que vous est un danger.Le jeu a une patte graphique impressionnante, on attend de voir le gameplay. Voici la bande d'annonce du jeu: