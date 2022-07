Nouveau trailer pour Sword and Fairy: Together Forever

Publié le Jeudi 7 juillet 2022 à 10:15:00 par Ambre Cogné

Des combats dignes de la Xianxia !

Eastasiasoft Limited nous dévoile un nouveau trailer pour leur RPG d'action Sword and Fairy: Together Forever. On peut effectivement y percevoir l'inspiration de la mythologie chinoise. Contrairement aux autres opus de la série Sword and Fairy, Together Forever a opté pour des combats en temps réel tout en permettant de basculer entre les personnages dans la cohorte du joueur, offrant donc quand même la sensation de diriger une équipe. Enfin, on nous promet des combats de boss très cinématiques avec des QTE permettant d'infliger des dégâts supplémentaires.Sword and Fairy: Together Forever sortira sur PS4 et PS5 le 4 août prochain.