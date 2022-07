God of War Ragnarök, enfin une date de sortie

Publié le Jeudi 7 juillet 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

Kratos et Atreus sont de retour

Ça y est: God Of War Ragnarök as enfin sa date de sortie. Le compte officiel Sony l'a communiqué hier sur Twitter: le jeu va sortir, sur PS4 et PS5, le 9 Novembre 2022.Avec cette annonce sur Twitter s'est présenté un post sur le blog officiel de Sony, et une cinématique en image de synthèses, qui ne répresente en rien le look final du jeu mais qui fait plaisir à voir quand même.Pour le plaisir de vos yeux, le trailer pour God Of War Ragnarök.