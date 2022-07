(TEST) Monster Hunter Rise - Sunbreak (PC, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 6 juillet 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Léger mais toujours aussi bon

Grosse fan de la franchise Monster Hunter, Inès n'a laissé le soin à personne d'autre de tester le jeu. Petit bout de femme toute mignonne, toute gentille, elle se transforme en véritable furie d'une agressivité inimaginable si quelqu'un d'autre ose demander à tester un jeu ou un DLC Monster Hunter.Et pourtant, ils sont nombreux à postuler...Ce qui fait se poser de nombreuses questions à son copain. Si jamais Inès devait choisir entre Monster Hunter ou lui, quel serait son choix ?D'un côté, son copain tient plus chaud, surtout la nuit. Il cuisine mieux. Il est doux et prévenant. Et il la fait se sentir belle et importante.D'un autre côté... quand elle défonce un gros monstre, elle se sent forte. Et avec Monster Hunter, ce sont des dizaines d'heures de plaisir. Et surtout, oh oui surtout... il y a de bien plus grosses épées dans le jeu.Bref, Inès ne sait pas quel serait son choix. Mais cette semaine, elle a délaissé son chéri pour tâter de la manette.