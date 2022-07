- Nouvelle extension de Gwent: Black Sun

Publié le Mercredi 6 juillet 2022 à 11:45:00 par Sara Brugioli

27 nouvelles cartes pour les joueurs

Bonne nouvelle pour les amants de Gwent, une nouvelle extension du jeu de cartes sera bientôt disponible.Pour rappel, Gwent, c'est le jeu de cartes issu de l'univers de The Witcher. Ce jeu ayant rencontré un franc succés, il obtint son propre jeu à part. Ce pack d'extension est le dernier en date, il compte 27 nouvelles cartes.Une offre limitée vous permet d'obtenir toutes les cartes, version prémium, d'un coup. Et avec ces cartes, un tapis de jeu "Sands Of Time" pour déployer vos nouvelles troupes.Découvrez tous les changements avec ce trailer: