- The Ranchers ouvre son Kickstarter

Publié le Mercredi 6 juillet 2022 à 10:45:00 par Sara Brugioli

Une autre virée en campagne pour nous

Décidement, la vie en ville c'est stressant. C'est pourquoi on ne manque pas de jeux pour fuir, au moins virtuellement, ce chaos de voitures et de "métro, boulot, dodo". On va plutôt faire du "cheval, champs, dodo". c'est ce que propose en tout cas The Ranchers, du studio français Redpilz Studio, sortie en 2023.Le jeu est en dévéloppement depuis 2016, mais son kickstarter vient d'ouvrir ses portes aux joueurs qui souhaiteraient mettre les mains dessus (le jeu est sur 225 000 listes de souhaits Steam.) Au menu, une vie campagnarde tranquille, on gère un ranch, on pêche, on tue des montres démoniaques... La vie tranquille quoi! Les joueurs pourront explorer une grande carte, à pied ou en vehicule, et même trouver l'amour et fonder une magnifique famille!. Le tout en co-op jusqu'à 4 joueurs (si vous avez des amis. Sinon c'est solo).Le jeu ouvrira son Alpha aux membres donateurs du Kickstarter courant Octobre. En attendant, la page Steam est ici