- Skull and Bones, le gameplay va se dévoiler

Publié le Mercredi 6 juillet 2022 à 09:45:00 par Sara Brugioli

Préparez le rhum...









Ça y est, notre patience as porté ses fruits: Skull and Bones, ce grand timide de chez Ubisoft, montre enfin son gameplay.Pour rappel, le jeu avait été annoncé en 2017 à l'E3 (quand ce salon était encore ne serait-ce qu'un tout petit peu respecté...), comme un PvPvE (Player vs Player vs Environment), mais selon les dires d'Ubisoft, une "nouvelle vision pour le projet" aurait emergé courant 2020. Le jeu va donc montrer son relooking Jeudi 7 juillet (demain) à 20:00, sur leur chaîne Youtube et Twitch.Voici donc le teaser et le lien du livestream: