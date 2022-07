(TEST) Nacon MG-X Pro, une manette pour smartphone Android

Publié le Mardi 5 juillet 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le jeu sur smartphone enfin agréable ?

J'avoue avoir été un peu jaloux lorsque Théo a testé la manette Nacon MG-X , manette pour smartphone Android, dans le but de jouer aux jeux vidéo, notamment via le Xbox Game Pass.Alors quand Nacon nous a proposé de tester le modèle au-dessus, le MG-X Pro, j'ai sauté sur l'occasion : j'ai filé plein d'autres trucs à tester à Théo et lui ai lancé un "bon, tu vas pas avoir le temps de le faire, celui-là, alors je m'occupe du test".Et me voilà donc parti, manette en mains, affronter les petits merdeux sur Fortnite.Mais pas que.