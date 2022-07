Bethesda engage des moddeurs de Fallout au sein de leur studio

Publié le Mardi 5 juillet 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Pour ceux qui connaissent pas l'univers Fallout, Fallout London pourrait passer facilement pour un niveau parmi d'autres du jeu base. C'est dire sa qualité en tant que mod, et Bethesda semble d'accord, car la compagnie a ouvert ses bras aux membres de l'équipe derrière l'expansion.Depuis leur Twitter officiel, l'équipe de Fallout London as annoncé que Ryan Johnson, le directeur du conseil technique quittait l'équipe du mod pour rejoindre Bethesda. C'est déjà la deuxieme personne de l'équipe à rejoindre Bethesda: Stephanie Zachariadis, qui était la scénariste principale sur le projet, s'est faite approcher par Bethesda il y a environ un an pour un travail de Quest Designer au sein de l'entreprise.On pourrait se dire que c'est le rêve de tout fan moddeur: de voir son talent et sa passion récompensé par les créateurs originels. Mais parfois, même les géants de l'industrie ne sont pas assez pour nous détourner de nos passions: Bethesda aurait proposé au manager du projet Fallout London, Dean Carter, de rejoindre leur équipe, amis celui-ci aurait réfusé, préférant mener le projet de fan à terme. L'équipe du mod n'as pas hesité a le feliciter, en écrivant "il n'est pas facile de refuser son rêve d'une vie" mais que la décision de Carter reflétait son altruisme et sa dévotion au projet.En tout cas, le départ prochain de Johnson ne devrait pas impacter l'avancée du projet, selon l'équipe. Il a en effet bien preparé son départ et laisse les projet entre des mains preparées. Les plus interessés au mod n'ont donc rien à craindre: son développement continuera. Et, pour ceux qui ne connaissent pas le projet: voici la bande annonce.