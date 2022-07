Les six ans de Pokémon Go: évènement Anniversaire et Week-End Combat

Publié le Mardi 5 juillet 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Joyeux anniversaire, Pokémon Go

Joyeux Anniversaire, Pokémon Go! Et pour ses six ans, le jeu phénomene s'offre une fête avec six thèmes distincts, dont un dédié à Dracaufeu, numéro 006 du Pokédex. En esperant qu'il arrive à souffler les bougies sans trop de dégâts...Le jeu offrira aux joueurs un Week-End de Combat, et d'autres surprises qui seront révélées qu'une fois certaines conditions de débloquage d'Ultra Bonus remplies... De quoi permettre aux joueurs de bien s'amuser.Au cours du Week-End Combat, la team GO reviendra casser les pieds au monde... avec cette fois ci, des Pokémons type Obscur. Les joueurs devront aider Spark, Blanche et Candela à combattre leurs ennemis et sauver les Pokémons de la Team, ainsi que le Latias Obscur d'entre les mains du boss de l'équipe. Et si la chance leur sourit, des Pokémons chromatiques Obscurs pourraient bien pointer le bout de leur nez...