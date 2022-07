- Urbek City Builder, un nouveau city builder

Publié le Mardi 5 juillet 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

On a également la possibilité de modifier son terrain de jeu et sa partie à volonté: on peut définir son biome, si il y a de l'eau ou pas sur sa carte, le niveau de difficulté ou de ressources... Et votre ville changera constamment, avec les mises à niveau des bâtiments de production et des maisons. À vous de faire en sorte d'avoir une belle ville bien rangée!Le jeu n'est pas accessible pour l'instant, mais pour ceux qui le souhaitent, il est possible de d'accéder au jeu plus tôt en s'inscrivant aux playtests et aider le studio dans son développement.Si vous souhaitez tenter votre chance et faire partie des playtest, la page Steam se trouve ici