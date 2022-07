EA F1 est disponible

Publié le Lundi 4 juillet 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

Vroom!

En pleine 73ème saison de Formule 1, le jeu officiel signé EA se présente au monde. Prix de vente: 59,99 €.Pour cette édition, EA se vante d'avancées tecnologiques importantes, notamment au niveau des physiques du jeu qui se veulent les plus réalistes possible. Des changements aux voitures, à leurs pneus, ou même des changements au niveaux de certaines pistes au rendez-vous dans cette nouvelle version. Et, prémiere mondiale, une bande son sous licence, pour accompagner vos courses.Un nouvel aspect de jeu montre le bout de son nez également, le F1 Life. Un hub intéractif qui vous permettra de vivre la vie d'un pilote en dehors des courses (en exposant vos beaux trophées et vos belles voitures).Le jeu est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, et peut être joué en VR, avec l'Oculus Rift et l'HTC Vive.