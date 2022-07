- Nouveau trailer pour Digimon Survive

Publié le Lundi 4 juillet 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Des mystères et des monstres

Digimon Survive, le nouveau jeu de Bandai Namco sortant le 29 Juillet, s'arme d'un nouveau trailer, cette fois pour montrer son gameplay.On rappelle les bases du jeu: le joueur va contrôler un nouveau groupe d'adolescents, avec Takuma Momozuka à sa tête, qui vont se perdre lors d'un voyage scolaire en camping. Ils se retrouveront donc transportés dans un monde mysterieux, peuplé par d'étranges créatures.Le jeu sera disponible sur PC, Switch, Xbox One et PS4, et sera également compatible sur Xbox Series et PS5.