HunterX arrive sur Switch

Publié le Lundi 4 juillet 2022 à 09:50:00 par Ambre Cogné

Préparez-vous à sabrer le champagne

Orange Popcorn sortira leur jeu d’action-aventure sur Switch en Juillet de cette année. Préparez-vous donc à créer vos propres styles de combat en mêlant combos à l’arme blanche et magie occulte interdite et esquiver ou parer les attaques d’ennemis massifs en vous frayant votre propre chemin à travers un monde dangereux.En plus de cette annonce de sortie, la version Steam du jeu est en solde jusqu’au 7 Juillet, tout spécialement pour l’occasion. Si HunterX vous intéresse, bondissez sur l’occasion !