De nouveaux personnages dans Jojo’s Bizarre Adventure : All-Star Battle R

Publié le Lundi 4 juillet 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Plus de gueules à casser

Bandai Namco nous annonce de nouvelles têtes pour le jeu de CyberConnect2 ! Aux nombreux personnages de la série disponibles dans le jeu (plus d’une cinquantaine, tout de même !) s’ajoutent maintenant Yukako Yamagishi et Jotaro Kujo de Diamond Is Unbreakable, et F.F. de Stone Ocean.En plus de ça, le jeu réserve un cadeau pour les fans de Hirohiko Araki, sous la forme d’un personnage provenant d’un autre de ses mangas : Ikuro Hashizawa, de Baoh : The Visitor. En bref, les adorateurs du mangaka doivent certainement trépigner d’impatience en attendant la sortie de ce jeu, planifiée pour le 2 Septembre de cette année pour les consoles et le 1er pour les PCs.