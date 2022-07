- One Piece Odyssey : découvrez le journal des développeurs

Publié le Vendredi 1 juillet 2022 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Dis-nous tout, père Castor...

On vous reparle du jeu One Piece Odyssey, nouveau JRPG signé Bandai Namco, annoncé sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series, mais sans date de sortie.On y suit l'histoire de Monkey. D. Luffy et son équipage du chapeau de paille sur une nouvelle île mystérieuse où ils ont échoué après une tempête.Séparés les uns des autres, chacun des membres découvre les lieux, ses habitants... Les attendent des quêtes, des rencontres, des combats contre de puissants ennemis et des boss, pour finalement réussir à reprendre la mer.Un nouveau journal des développeurs a été mis en ligne. On y retrouve Katsuaki Tsuzuki, producteur, le compositeur Motoi Sakuraba et Ken Takano, rédacteur en chef du magazine Weekly Shonen Jump. Ils vont vous expliquer comment Bandai Namco Entertainment travaille avec les développeurs d’ILCA Inc., l’implication d’Eiichiro Oda dans le développement, la création de la bande originale du jeu mais vont aussi présenter certaines mécaniques comme les combats et les options spéciales telles que les Dramatic Scenes et les Scramble Area Battles.