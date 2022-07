- Skate : EA dévoile son jeu de skateboard

Publié le Vendredi 1 juillet 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Tony, t'es où ?

Full Circle développe actuellement Skate, un jeu qui sera édité par Electronic Arts. Aucune date de sortie (on table plus sur du 2023), aucune info, aucun détail... juste une petite vidéo pour donner un premier aperçu du jeu et vous mettre l'eau à la bouche.Vous pouvez vous inscrire pour tester le jeu en bêta privée. Pour ce faire, il suffit d'aller sur le site officiel , de rentrer les informations demandées et de prier pour être sélectionné.Sur ce, découvrez les prémices du jeu :