Way of the Hunter : Le nord-ouest du Pacifique se dévoile

Publié le Vendredi 1 juillet 2022 à 10:50:00 par Marine Le Pivain

Un chasseur sachant chasser...

Salut les chasseurs et haut les coeurs ! Bienvenue dans le nord-ouest du Pacifique, dans les vallées verdoyantes et fourmillantes d'animaux sauvage... que vous allez passer du temps à traquer.



Du bon gibier et de l'immersion, des animaux typiques de ces régions du nord de l'Amérique se dévoilent à vous.

Un réalisme poussé, au niveau de la balistique et de l'environnement, fait de belles promesses d'immersion dans cette simulation géante, bien qu'on ait la présence de petites quêtes rythmant vos journées et l'histoire de vos chasses et de votre vie de traqueur.

Le jeu est en pré-commande à l'heure ou on parle, et sera disponible sur Xbox Series, Playstation 5 et PC (Steam, Epic et GoG) en édition normale pour 34,99 € et 54,99 € pour l'édition Élite, prix identique sur toutes les plateformes. Chasseurs dépêchez-vous, la ristourne sera valide jusqu'à la sortir du jeu le 16 Aout 2022 !