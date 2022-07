MIR M : Vanguard and Vagabond donne des nouvelles

Publié le Vendredi 1 juillet 2022 à 10:40:00 par Julia Bourdin

Je n’ai pas une très bonne opinion de la blockchain

Nouvel opus dans la franchise MIR produite par le studio coréen Wemade, MIR M : Vanguard and Vagabond vient de sortir en Corée.Il s’agit d’un MMO pour mobile et PC, cross-plateforme, qui utilise la technologie de la blockchain. La même technologie que les NFT donc…Apparemment le jeu reprend les mécaniques de The Legend of Mir 2, un précédent opus, tout en l’ayant amélioré et retravaillé les graphismes.Le jeu est divisé en trois étapes : la première propose plutôt une expérience basée sur le personnage joueur avec des montures et créatures mythiques à récupérer, la deuxième permet visiblement de développer un Clan et des Mandalas tandis que la dernière introduit de grandes batailles et conquêtes.La version internationale est toujours en développement et supportera de nombreuses langues. Cependant des features de « Pay to Earn » sont prévues. Ça, plus le cross-plateforme mobile plus la blockchain… Moi ça ne me met pas en confiance. Pas du tout.