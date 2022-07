Redfall dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 1 juillet 2022 à 11:10:00 par Julia Bourdin

Eclater du vampire en masse

Bethesda vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Redfall, son prochain jeu de tir à la première personne qui se veut bourré d’action.Seul ou jusqu’à 3 amis, vous allez devoir explorer la ville de Redfall dans le Massachussetts et tenter de percer le mystère de l’apparition des vampires.Redfall possède un système de personnages aux compétences uniques tels que Devinder, le cryptozoologue trop curieux, Layla, l’étudiante télékinésiste, Rémi, l’ingénieure militaire brillante ou Jacob, l’ancien tireur d’élite.Apparemment vous pourrez en multijoueur fusionner vos compétences pour combattre plus efficacement les hordes de vampires.Et je pense que ça pourrait être un jeu vraiment sympa et amusant à plusieurs.