Découvrez les offres Prime Gaming de juillet

Publié le Vendredi 1 juillet 2022 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Et en plus, il y a le Prime Day !

Maniac Mansion – Un jeu d’aventure et d’énigmes dans lequel vous et vos amis devrez sauver Sandy des griffes du Dr Fred, un scientifique fou qui veut faire des expériences sur son cerveau

Suzerain – Un RPG textuel dans lequel le joueur doit diriger la nation de Sordland à travers une guerre imminente, la corruption, une crise économique et bien plus encore ! Pff… Totalement irréaliste comme jeu

Fishing : North Atlantic – Un jeu de pêche merveilleux que j’ai eu l’occasion de tester l’année dernière

Fell Seal : Arbiter’s Mark – Un RPG tactique au tour par tour qui propose une histoire mature et de nombreuses batailles

Comme chaque mois, Prime bombarde ses abonnés de jeux et contenus en tout genre.Ce mois-ci, quatre jeux sont attendus :Ce mois vous pourrez également récupérer du contenu pour Lost Ark, Fall Guys, WoW, Rainbow Six ou encore NBA 2K22.Mais en plus, ces 12 et 13 juillet c’est Prime Day. Il y aura donc une 30aine de jeux supplémentaires à récupérer dont Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat ou encore les Jedi Knight.Pour plus d’infos, rendez-vous sur le blog de Prime Gaming