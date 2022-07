- Lumberjack's Dynasty officiellement disponible pour console

Publié le Vendredi 1 juillet 2022 à 11:20:00 par Marine Le Pivain

Chérie, ça va couper

Amis des chemises à carreaux et des travaux manuels : Lumberjack's Dynasty est enfin disponible sur Playstation 4 et Xbox One.

Les amoureux de simulation seront ravis de voir que couper du p'tit bois et des gros troncs fera pâlir les castors entrepreneurs de la région.



Eh oui, couper du bois c'est bien, mais ça s'improvise pas, aussi le jeu vous propose de monter votre petite entreprise de dé-forestier, en commençant à la hache pour finir avec des gros engins qui ronronnent au son du bois tranché. Alors allez restaurer la fortune familiale, fonder une famille de bons bûcherons et puis comme on dit : "touchez du bois", ça porte bonheur.

On pourra tous retrouver ce jeu sur le store de la Xbox ainsi que de la Playstation pour 29,99 €.