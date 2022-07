- Verne : The Shape of Fantasy se dévoile

Publié le Vendredi 1 juillet 2022 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Une aventure littéraire en pixel art

Assemble Entertainment et Gametopia présentent Verne : The Shape of Fantasy, un jeu de puzzle et d’aventure narratif prévu en 2023 sur Steam.Basé sur les romans de Jules Verne, le jeu nous propose de prendre notre tuba et notre détecteur de métaux à la recherche des mystères de l’Atlantide.Dans un monde à l’inspiration steampunk, vous devrez résoudre des puzzles et explorer votre environnement, que ce soit des ruines Atlantidéennes ou encore les couloirs du Nautilus. Le jeu sera en scrolling de côté et semble inspiré des classiques.A cela, il ajoute une grande équipe de personnages aux dialogues non-linéaires, de nombreux faits sur la vie de Jules Verne mais également l’IMAG, une relique Atlantidéenne qui permet à notre personnage, l’auteur lui-même, de récrire l’histoire.Bref, moi un jeu sur les romans de Jules Verne qui a l’air joli comme tout, eh bien ça me donne envie.