- Trackmania fête ses 2 ans avec des cadeaux

Publié le Vendredi 1 juillet 2022 à 12:10:00 par Cedric Gasperini

Ça roule

Ubisoft a décidé de fêter les 2 ans de Trackmania à grands renforts de contenu gratuit. On commence par quelques chiffres : Nadeo et Ubisoft ont annoncé que les joueurs ont partagé plus de 280 000 circuits, 35 700 objets de circuits 3D et 125 000 skins de voitures. Sans oublier près de 100 000 000 de records personnels.A partir d'aujourd'hui une nouvelle campagne officielle, la 9ème saisonnière, qui comprend 25 nouvelles pistes et 100 nouvelles médailles à collectionner est disponible.La Trackmania Grand League World Cup est lancée aujourd'hui également. Les 16 meilleurs joueurs vont tenter de remporter le titre de champion du monde (et la thune qui va avec). Les phases finales et la Grande Finale de la compétition auront lieu le 3 juillet au Stade de France en présence du public.Du 11 juillet au 15 septembre, un concours communautaire propose d'imaginer des pistes « vertes » et partager ses solutions aux défis environnementaux. Les 7 meilleurs seront sélectionnés pour la « Trackmania Green Week » qui débutera le 3 octobre prochain. Cette opération porte le nom de « Trackmania, One Million Trees ».Enfin, du vendredi 8 juillet 18h30 au lundi 11 juillet 18h55 heure française, tous les joueurs pourront accéder gratuitement aux serveurs en ligne exclusifs Circuit du jour et au contenu Coupe du Jour, normalement réservés aux accès premium.