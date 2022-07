- The Jackbox Party Starter est sorti sur PC et consoles

Publié le Vendredi 1 juillet 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Plus on est de fous...

The Jackbox Party Starter est désormais disponible sur Steam, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Cette compilation comprend Quiplash 3, Tee K.O. et Trivia Murder Party 2. Prix de vente, 19,99 €.Les trois jeux sont entièrement localisés en français, mais aussi italien, allemand, espagnol.Pour l’occasion, ils ont été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités notamment la modération, les filtres de contenu et les sous-titres.