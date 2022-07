Itadaki Smash disponible sur Switch

Publié le Lundi 4 juillet 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

Des torgnoles comme on les fait plus

Le Jeu de Beat ’em Up de Main Loop Games est dès aujourd’hui disponible sur la Switch à travers l’eShop . Vous pourrez donc retrouver le titre du studio indé inspiré par les classiques de la belle époque des Beat ‘em Up sur une console portable.En petit cadeau pour l’occasion, le jeu est soldé temporairement à -20%, donc si vous aimez les jeux à grand renforts de torgnoles, colorés et cartoony comme tout, je vous conseille de tenter l’expérience !