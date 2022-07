- My Universe - Green Adventure - Bienvenue à la ferme est sorti

Publié le Lundi 4 juillet 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

Un tour à la campagne, ça vous dit?

Le jeu Green Adventure - Bienvenue à la ferme, de la gamme My Universe, est disponible dés maintenant sur PC, PS4 et Switch. Prix de vente: 24,99€.Pour les amants de la nature et des virées campagnardes, le jeu propose de planter fruits, légumes et fleurs de tout types, ainsi que divers animaux, le tout en respectant l'environnement. Car oui, c'est de l'agriculture écoresponsable dont il s'agit ici. Légumes bio et produits animaux produits avec amour sont au rendez-vous, et vous serviront à accomplir les diverses quêtes du jeu.Sortez votre salopette et vos bottes en caoutchouc!