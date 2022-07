Une nouvelle mise à jour annoncée pour Final Fantasy 14

Publié le Lundi 4 juillet 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Des ajouts appropriés pour la saison !

Nouvelles quêtes de l’épopée : un nouveau chapitre épique viendra s’ajouter à la trame du scénario principal.

Nouvelles quêtes annexes : la « Tarufacture de Tataru » n’aura décidément pas fini de faire parler d’elle.

Nouveau donjon : « le Château de Troïa » vous ouvrira ses portes, à vos risques et périls.

Nouveau défi : un défi flambant neuf à difficulté normale et extrême mettra les aventuriers à l’épreuve. Plus d’informations seront communiquées à une date ultérieure.

Nouveau raid à difficulté élevée : « Le Purgatoire du Pandæmonium » en version normale et sa-dique accueillera les joueurs les plus téméraires. Le niveau de difficulté sadique du raid sera déblo-qué une semaine après la sortie de la mise à jour 6.2.

Nouveau défi irréel : une nouvelle mouture de l’affrontement contre Sephirot se déroulera dans l’unité de contention S1P7 (irréel).

Mise à jour du JcJ : la saison 2 des « Seuils de série » et la saison 3 de « Crystalline Conflict » débuteront lors de la mise à jour 6.2. « Les Ailes rivales » signeront également leur grand retour avec des ajustements des actions JcJ.

Refonte des instances de l’épopée : Le système de renforts sera étendu aux donjons de « Manteneige » à « La Voûte ». L’ancien défi « La Dernière avancée de la Foi » deviendra une bataille de quête. Le défi « La Lisière des ronces » fera également l’objet d’une refonte.

Autres ajouts : la mise à jour 6.2 comportera, notamment, des ajustements apportés aux actions JcE et JcJ, des nouveautés liées aux cartes de personnage, une augmentation de la capacité de la coiffeuse mirage de 400 à 800 emplacements.

Nouvelles quêtes annexes : le détective gentilhomme poursuivra ses péripéties rocambo-lesques dans la série de quêtes éponyme « Hildibrand, le retour ».

Nouvelle saga d'armes ultimes : les joueurs pourront désormais débloquer et améliorer les « Armes des Manderville » en suivant les aventures d’Hildibrand lors des mises à jour 6.x.

Nouvelles quêtes tribales - les Omicrons : les récolteurs de tout horizon pourront épauler ces entités redoutables aux confins de l’univers.

Nouveau contenu instancié – Donjon à embranchements : ce type d’instance, auparavant présenté sous le nom de « donjon modulable », sera conçu pour le solo ou en équipe jusqu’à 4 joueurs, avec un niveau de difficulté adapté au nombre de participants. Chaque donjon comportera des embranchements dont l’aboutissement déprendra des choix de l’aventurier. Les « Canalisations sildiennes » inaugureront cette expérience d’un genre nouveau.

Nouveau contenu instancié – Donjon alternatif : ce type d’instance à difficulté élevée pour les équipes de 4 joueurs restera très similaire au donjon à embranchements. Toutefois, le donjon alternatif ne comprendra que deux niveaux de difficulté variables, avec des règles et des caractéristiques bien spécifiques.

La nouvelle mise à jour de FF14 pointe le bout de son nez ! La partie la plus attendue étant la « Félicité Insulaire », du nouveau contenu permettant à chaque joueur de posséder sa propre île pour y récolter des ressources, construire des infrastructures et s’occuper de ses petits animaux. Honnêtement, ça a l’air d’en jeter un max, et je sais que ma copine -grande adoratrice de ce jeu- sera très contente d’essayer tout ça fin Août de cette année.La 6.2 semble ajouter beaucoup d’autre contenu, et étant donné que les stagiaires ne sont pas payées, le grand manitou nous a expressément autorisées à faire du copier-coller. Vous pourrez donc retrouver toutes ces « petites » nouveautés :Ensuite, nous avons quelques informations sur la 6.25, comprenant :Enfin, on nous apprend que les joueurs pourront bientôt migrer leurs personnages d’un centre de données à un autre, leur permettant donc de changer d’instance de monde. Pour le moment, cette migration est limitée aux serveurs physiques, donc pas d’amerloque chez les européens, et pas d’européens chez les japonais. De plus, pour laisser la place au nombre de joueur en croissance ahurissante sur le jeu, de nouveaux mondes sont en cours d’ajout.