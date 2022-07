Bloody Summer arrive dans Dying Light 2 Stay Human

Publié le Lundi 4 juillet 2022 à 11:15:00 par Ambre Cogné

Le petit massacre estival, là...

Je dois avouer, moi j’aime bien le sang et la violence dans les jeux-vidéos. Au-delà d’un certain seuil, ça devient quand même très drôle. Les « gibbs » du premier Doom, les slow-mo de Sniper Elite, les Fatality…bref, le gore ça me botte.Si vous partagez ces passions tout à fait normales (je vous le jure !), je pense que vous allez adorer Bloody Summer, le petit événement de l’été de Dying Light 2. Entre le 1er et le 7 Juillet, toutes les chances de démembrement, de bissections et autres destructions corporelles seront « renforcées ». De plus, les développeurs ont décider d’en appeler à nos petits bouchers intérieurs et vont même nous récompenser. Chaque membre découpé vous rapportera un jeton de Harper, le 300ème vous fera gagner une hache spéciale et aux trois millionième à travers toute la communauté, vous gagnerez la tenue de Nightrunner.Trois, deux, un, tranchez !