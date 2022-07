Quintus And The Absent Truth sort sur Consoles

Publié le Lundi 4 juillet 2022 à 11:40:00 par Ambre Cogné

Une souris et un homme

Le jeu d’horreur à l’apparence mignonne mais au style graphique plutôt unique de Wreck Tangle Games s’offre une sortie sur console. Concept plutôt intéressant, il semblerait : un homme et sa souris de compagnie doivent coopérer pour retrouver la fille de celui-ci, disparue dans une étrange maison, pleine de puzzles et de monstres. Ils devront utiliser leurs différences de taille à leur avantage.Rendez-vous donc le 6 Juillet pour la sortie de Quintus And The Absent Truth, disponible sur Playstation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series et Switch à 9,99 €. Bien sûr, vous pouvez également acheter le jeu sur Steam , soldé à -25% jusqu'au 7 Juillet !