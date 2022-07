FireSquad est disponible sur Steam

Publié le Lundi 4 juillet 2022 à 12:26:00 par Sara Brugioli

Il fait chaud là, non?

FireSquad, le nouveau jeu de stratégie du studio hongrois Falcon GameStudio, est disponible sur Steam. Prix de vente: 9,99 €.Le jeu vous permettra de devenir un pompier brave et valereux, d'éteindre des flammes infernales, de sauver des vies... Par contre, pas d'apparition sur un calendrier sexy.On contrôle quatre pompiers simultanément, ce qui permettra aux joueurs d'approcher la menace de façon differente à chaque fois. Le feu se répand vite, et aléatoirement, et peut tout détruire sur son passage: à vous d'utiliser vos competences pour sauver les victimes. On peut évoluer dans 30 maps différentes, avec une équipe qui peut s'armer de nouvelles compétences: de quoi renouveller l'experience de jeu.Le jeu est disponible sur Steam , mais voici un trailer pour plus d'informations.