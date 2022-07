Une date de sortie annoncée pour Grounded

Publié le Mardi 5 juillet 2022 à 09:45:00 par Ambre Cogné

Chérie j'ai rétréci le temps d'attente !

Le jeu de survie multijoueur d’Obsidian Entertainment sortira de l'accès anticipé en septembre de cette année. Inspiré par Chérie, j’ai rétréci les gosses !, le jeu invite les joueurs à incarner un groupe d’enfants réduits à la taille d’une fourmi dans un jardin plein d’insectes à la fois effrayants et dangereux. Vous devrez fabriquer vos armes et vos abris, apprendre à vous battre et survivre dans ce monde à l'apparence presque extra-terrestre.Avec la sortie de l’accès anticipé, le jeu aura droit à une histoire complète, qui vous permettra d’apprendre ce qui s’est passé, et comment les enfants de cette ville semblent disparaître de façon si régulière…