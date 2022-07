Les profits de Diablo Immortal ne baissent pas, malgrÃ© l'indignation des joueurs

Publié le Mardi 5 juillet 2022 à 11:15:00 par Sara Brugioli

Qui as dit que le jeu vidéo ne rapportait pas?

Diablo Immortal, le jeu de Blizzard Entertainment massivement multijoueur et disponible sur mobile récolte plus d'un million de dollars américains par jour, selon des données récoltées par AppMagic Le site d'analyse du marché a récolté ces données depuis la sortie du jeu, le 2 juin 2022, et a conclu que le jeu amassait plus d'un million de dollars par jour, même un mois depuis sa sortie. Le jeu aurait maximisé ses profits en Juin, en générant 20 million de dollars lors de ses deux prémieres semaines de lancement, et en amassant 2,4 millions en une journée, en Juin.Ces chiffres d'affaires sont expliqués par le succès du jeu: il a été téléchargé plus de 10 millions de fois, et c'est en comptant le fait qu'il ne sera disponible en Asie-Pacifique qu'à partir du 7 juillet. Le jeu n'a donc pas encore atteint le monde entier.Mais ce n'est pas tout rose, chez Blizzard Entertainment. Si le jeu as été un succés auprès des fans, c'est sur son modèle économique que les doigts accusateurs se pointent. Le systeme de micro-transactions du jeu, jugé agressif et quasi-inévitable, a été largement critiqué par les joueurs et la presse spécialisée. Il obligeait les joueurs à débourser des sommes très élévées pour maximiser le pouvoir de leur personnages, post-game. De quoi relancer le débat sur les micro-transactions dans le jeu vidéo...