- My Hero Ultra Rumble, annoncÃ© Ã  l'Anime Expo

Publié le Mardi 5 juillet 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

Ça va cogner!

Bandai Namco a annoncé, lors de l'Anime Expo 2022, la sortie prochaine de leur nouveau jeu My Hero Ultra Rumble, un Battle Royale basé sur l'anime My Hero Academia.Le pitch est classique d'un Battle Royale: les joueurs devront choisir entre le camp des Héros ou le camp des Vilains, au sein de parties de huit équipes de trois joueurs sur une carte urbaine immense. Ça sera à vous d'utilser au mieux les capacités de vos personnages, où encore de vous procurer des artéfacts puissants qui vous aideront à renverser le cours de la partie.Le jeu rentrera en deux phases de bêta fermée sur PS4: le 4 août, et le 19 août.