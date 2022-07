Top des ventes de jeux vidéos en France

Publié le Mardi 5 juillet 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

Kalaka

Mario Strikers Battle League Football (Nintendo Switch) Horizon Forbidden West (PS5) Fire Emblem Warriors : Three Hopes - Edition Limitée (Nintendo Switch) Fire Emblem Warriors : Three Hopes (Nintendo Switch) Nintendo Switch Sports (Nintendo Switch)

Horizon Forbidden West Gran Turismo 7 The Quarry

Halo Infinite Forza Horizon 5 Assassin's Creed Valhalla

The Quarry Fifa 22 Gran Turismo 7

The Quarry Call of Duty : Black Ops Cold War Cyberpunk 2077

Mario Strikers Battle League Football Fire Emblem Warriors : Three Hopes - Edition Limitée Fire Emblem Warriors : Three Hopes

Farming Simulator 22 Football Manager 2022 Les Sims 4 : Îles Paradisiaques

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 25ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Kalaka, une tomme de vache au lait cru provenant du Pays Basque. Il s'agit d'un fromage affiné à pâte pressée non cuite, qui en plus de très bien se déguster seul, a un nom quand même un peu rigolo.Du côté des tops, Mario Strikers se hisse jusqu'au sommet, tandis que The Quarry retombe, restant uniquement dans deux tops par plateforme. On voit également une montée en flèche de Fire Emblem Warriors : Three Hopes qui parvient à arriver à la fois troisième et quatrième. Au final, Horizon Forbidden West se retrouve seul jeu non-Nintendo au classement global...Voici le top des ventes en France pour la semaine du 20 au 26 juin 2022 :Sur Playstation 5 :Sur Xbox Series :Sur PlayStation 4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur PC :