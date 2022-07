Solasta: Crown of the Magister disponible sur Xbox

Publié le Mardi 5 juillet 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

Y'en a pour tous les goûts!

Les amants de ce cRPG vont se rejouir: le jeu débarque sur le Game Pass de l'Xbox One et l'Xbox Series, dès aujourd'hui.Suite aux joueurs PC et Mac, les amants de la console vont pouvoir explorer le monde de Solasta, qui reste fidèle à l'expérience sur table. Avec une interface repensée pour Xbox et les contrôles modifiés pour s'adapter à une manette, les joueurs pourront découvrir cet univers à leur guise, le tout en ayant accés à des parties en cross-play avec les joueurs PC.En plus du jeu de base, les DLC ont également été portés sur console, et seront disponible à l'achat avec le jeu base sur le Game Pass. On retrouvera donc le DLC Primal Calling, qui met à disposition des joueurs des nouvelles classes de personnages à contrôler, ainsi qu'une quête secondaire de deux heures, et le DLC Lost Valley, qui fournit un deuxième arc narratif de plus de 20 heures, parallèle à l'histoire principale et accessible à tous les joueurs, n'importe leur niveau.Donc si vous êtes fan de la série, aller y jeter un coup d'œil. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voici le trailer de lancement du jeu base, pour découvrir: